Partita under 17,calciatore minorenne aggredito da un genitore E' accaduto a Pellezzano. Borrelli: "Episodio vergognoso, intervenga la Figc"

"Episodio vergognoso, stucchevole che persone adulte si accaniscano su dei ragazzi che giocano a calcio. La FIGC adotti dei provvedimenti, fatti del genere non hanno nulla a che vedere con lo sport". E' questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e del conduttore de "La Radiazza" Gianni Simioli a proposito di quanto accaduto sabato sul terreno di gioco di Pellezzano, al termine della partita del campionato under 17 tra Luca Fusco Academy e Virtus Belsito.

"Un giovane calciatore della squadra, tra l’altro minorenne, è stato aggredito dal genitore di uno dei calciatori della squadra avversaria, che lo ha preso alla gola e lo ha scagliato contro la recinzione degli spogliatoi, provocandogli dei contusioni e dei vistosi segni rossi sulla pelle. Poco conta che dopo il responsabile di questa vergogna si è scusato, resta la gravità del gesto. Purtroppo fatti del genere sono all’ordine del giorno sui campi dei campionati giovanili. Manca la più elementare sorveglianza. A chiunque è data la possibilità di avvicinarsi agli spogliatoi o al recinto di gioco. Il comitato regionale della FIGC fa troppo poco per contrastare questi fenomeni", la denuncia del presidente della Virtus Belsito (ed esponente dei Verdi) Gianni Caselli.

Per Borrelli e Similioni si tratta di "una vera e propria vergogna. Non c’è alcuna giustificazione per fatti del genere. Troviamo stucchevole che persone adulti arrivino a mettere le mani addosso a dei ragazzi per una partita di calcio giovanile. Siamo all’assurdo. La Figc non può restare inerme dinanzi a episodi del genere, occorre prendere dei provvedimenti per fare il modo che questi comportamenti, che nulla hanno a che fare con lo sport, cessino su tutti i campi".