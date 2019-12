Reddito di inclusione: 8 cittadini a lavoro per sei mesi L'annuncio questa mattina a Baronissi dal sindaco Gianfranco Valiante

Otto nuovi tirocini formativi sono stati attivati da questa mattina al Comune di Baronissi grazie al Bando REI, reddito di inclusione, curato dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno.

Gli otto nuovi occupati lavoreranno per sei mesi in attività di pubblica utilità al comune.

“Abbiamo scelto da tempo di investire in misure di attivazione lavorativa e inclusione sociale", spiega il sindaco Gianfranco Valiane, "con la prospettiva non solo di garantire un sostegno al reddito per i meno abbienti ma di offrire a ciascuno la possibilità di misurarsi con il mondo del lavoro. I beneficiari della misura avranno da oggi la possibilità di lavorare per sei mesi, accompagnandoli nella crescita professionale e formativa".

"Le persone più adulte che da tempo sono tagliate fuori dal mondo del lavoro hanno bisogno di rafforzare le conoscenze e competenze necessarie ad affrontare con la giusta motivazione un delicato percorso di reinserimento sociale e lavorativo. I tirocini sono uno strumento di politica attiva dell’Ente che in questo periodo tra Rei e Borse lavoro ha occupato ben sedici nuove unità lavorative”. conclude il sindaco.