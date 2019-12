Vandali in azione sul pullman: vetro in frantumi Un gruppo di teppisti ha danneggiato il bus della linea 51 a Pontecagnano

Ancora un atto di vandalismo ai danni di un pullman di Busitalia. Il fatto è accaduto sabato sera sulla linea 51 che collega Faiano a Pontecagnano. Un gruppo di teppisti ha scaraventato una sedia contro la porta del bus, distruggendola. Il vetro si è frantumato nell’impatto, fortunatamente senza provocare ferite alle altre persone che erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico.

In una nota il segretario generale di Filt Cgil, Gerardo Arpino, esprime solidarietà al conducente del pullman ma anche preoccupazione per l’ennesimo atto di violenza che ha creato tensione tra il personale: “Tutta la solidarietà al conducente del bus preso di mira da questi balordi. Cresce la preoccupazione ed il malcontento tra i viaggiatori, si ritiene necessario rilanciare ed innalzare i livelli di sicurezza per evigtare altri episodi che potrebbero avere epiloghi più gravi”.