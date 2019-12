Una piazza a Napoli porta il nome di Marcello Torre L'avvocato e sindaco di Pagani che nel 1980 venne ucciso per mano della camorra

Una piazza a Napoli è stata intitolata a Marcello Torre, avvocato e sindaco di Pagani che nel 1980 fu ucciso per mano della camorra. Questa mattina la cerimonia si è svolta nello spazio antistante al palazzo di Giustizia del Centro Direzionale. Alla cerimonia hanno preso parte il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris e anche la figlia di Torre, Annamaria.

"La lotta contro le mafie non ha confine. Marcello Torre si mise contro la camorra che voleva speculare dopo i giorni del terremoto", ha commentato il sindaco Luigi de Magistris, "ha pagato con la morte, ma oggi siamo qua per sottolineare quanto sia importante schierarsi contro la camorra. Lui l'ha fatto da libera professionista e da sindaco".

Un libro professionista e un sindaco che 39 anni fa venne ucciso e che oggi è stato ricordato a Napoli, con una piazza e in presenza della figlia, Annamaria Torre.

"Questo gesto è una pietra miliare, è un simbolo che dovrebbe smuovere le coscienze. La vera verità alla famiglia Torre non è stata consegnata". racconta la figlia, "C'è stata una mera sentenza con la quale è stato condannato Raffaele Cutolo, ma il vero mandante ancora non lo conosciamo. E' significativa la scritta 'avvocato e sindaco' in un presidio di legalità qual è un tribunale, mi riporta a pensare alla lettera-testamento di mio madre nella quale scriveva 'siate sempre degni del mio sacrificio e del mio impegno'".