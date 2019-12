Sardine in piazza: nuovo flash mob a Baronissi La manifestazione pacifica arriva anche nella Valle dell'Irno la prossima domenica 22 dicembre

Dopo la grande partecipazione ai flash mob di Bologna, Modena, Firenze, Napoli, Catania e Roma, l’ondata delle "sardine" che sta invadendo l’Italia e le sue piazze arriva anche nella Valle dell’Irno. E' previsto,infatti, un ulteriore manifestazione pacifica sul territorio salernitano. Dopo l'incontro in piazza Amendola a Salerno e il raduno dei manifestanti ad Agropoli, è previsto un terzo appuntamento a Baronissi. Il flash mob si svolgerà in piazza della Rinascita dalle ore 19 di domenica 22 dicembre.

"Benvenuti in mare aperto", scrivono gli organizzatori del flash mob nella Valle dell'Irno, "dove ci sono libertà di dissenso, di manifestazione, libertà di esprimere sentimenti idee appartenenti ai cittadini. Dove c’ è questa libertà, non possono attecchire populismi, odio, retorica della violenza. Lanciamo un accorato appello a tutte e tutti le cittadine e i cittadini del nostro territorio, a ribellarsi, a far sentire la propria voce, partecipando alla piazza di domenica 22 dicembre, per anteporre all’odio, al razzismo, alla xenofobia alla paura, i nostri corp, facciamolo in maniera gioiosa".