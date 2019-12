Parcheggi, Lanzetta: "Parcometri guasti e soldi persi" L'ira del consigliere comunale. Il fatto a Nocera Inferiore

"Rendere i parcheggi pubblici durante le festività può essere un'idea, subire l'inadeguatezza organizzativa e di gestione dei parcheggi cittadini è uno schiaffo alla città capofila dell'Agro. Sono pronta a portare il caso in assise attraverso un'interrogazione consiliare". Così Tonia Lanzetta, consigliere comunale di opposizione, interviene sulla vicenda dei parcometri non funzionanti in città che fanno perdere quotidianamente soldi alle casse della partecipata comunale Multiservizi.

"Una città come Nocera Inferiore non può permettersi parcometri fuori uso da mesi. Bisogna trovare una soluzione tampone in attesa che si definisca il contenzioso tra le società che hanno partecipato al bando della Multiservizi." Il consigliere Lanzetta già il mese scorso aveva pubblicamente evidenziato la situazione surreale delle aree di sosta cittadine, denunciando il mancato funzionamento dei parcometri, e le ultime notizie relative al contenzioso, potrebbero causare un ulteriore ritardo dell'entrata in funzione dei totem.

"Ecco perché chiederò al sindaco di attivare, nel rispetto delle sue prerogative, una procedura d'urgenza per limitare i danni economici che l'Ente sta subendo, anche attraverso la possibilità di presidio delle aree di sosta a pagamento con dipendenti della multiservizi per riparare ai danni", conclude Tonia Lanzetta, "l'evidente affanno dell'amministrazione comunale in tema di gestione della sosta cittadina si inserisce nel più complesso problema della viabilità, che ad oggi oltre ai pensierini a piacere del sindaco Torquato non ha trovato alcuna concreta soluzione".