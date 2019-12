Incendio a Roccapiemonte e qualità dell'aria: tecnici a lavoro Arpac sul posto insieme al sindaco Pagano. La struttura potrebbe essere a rischio crollo

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte in un'azienda d'imballaggio a Roccapiemonte, in via Piedirocca. Sul posto sono intervenuti oltre a cinque squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme anhe il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e il Vice sindaco. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, attualmente, sul posto i tecnici dell'Arpac sono a lavoro per il controllo della qualità dell'aria.

"A seguito del vasto incendio avvenuto nella serata di ieri presso l'azienda Multitask, sita in via Piedirocca, e che ha prodotto una vasta colonna di fumo" si legge in una nota del sindaco Carmine Pagano, "siamo sul posto per lavorare in modo sinergico con gli organi competenti e per il supporto necessario sotto l'aspetto organizzativo. Nella tarda mattinata sono giunti a Roccapiemonte i tecnici dell’Arpac che stanno verificando con i mezzi previsti lo stato della qualità dell'aria e i livelli di tossicità del fumo. Domani dovrebbero essere forniti i primi dati. Contestualmente i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare all'interno della struttura e proseguono nel lavoro di spegnimento degli ultimi focolai e nel monitoraggio della struttura che, vista la gravità dell’incendio, potrebbe essere a rischio crollo, ecco perché via Piedirocca è rimasta interdetta al traffico veicolare e così sarà anche per le prossime ore".