Superenalotto: 5 da 18mila euro a Capaccio Il Jackpot ha raggiunto i 53,2 milioni di euro

Vittoria al SuperEnalotto a Capaccio, in provincia di Salerno, sfiorato il sei, un fortunato giocatore si è aggiudicato grazie a una giocata al Bar Nazionale di via Magna Grecia un “5” da ben 18 mila euro. Sfiorato dunque il sei che vale ben 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo.

L'ultimo “6”, come riferisce Agipronews, risale allo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro vinti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, solo un mese prima, il 13 agosto 2019, la vincita più grande della storia del gioco: i 209,1 milioni aggiudicato a Lodi.