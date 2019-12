Muore l'uomo più anziano della Campania, aveva 106 anni Addio a Pietro Ferrazzano, viveva a Sessa Cilento

E' morto l'uomo più anziano della Campania, Pietro Ferrazzano aveva ben 106 anni, compiuti lo scorso ottobre. Viveva a Sessa Cilento, nel salernitano.

Zio Pietro era noto proprio per la sua straordinaria longevità, testimone sia della prima che della seconda guerra mondiale. Ha trascorso comunque una vita tranquilla nella sua comunità, fatta di lavoro nei campi e nella falegnameria di famiglia. Tanti gli amici e i pomeriggi passati a giocare a carte nel bar del paese. Non si era mai sposato e non aveva figli. Ad accudirlo con amore i nipoti Pietro e Immacolata. Domani i funerali.