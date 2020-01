A nonna Anastasia il primato di più longeva della Campania Oggi compie ben 106 anni. E' originaria della Costiera Amalfitana

E' salernitana la donna più longeva della Campania. Oggi, primo gennaio 2020, Anastasia Russo di Tramonti spegne ben 106 candeline. A darne notizia il sito Il Vescovado.

Nonna Anastasia, che vive a Corsano, è madre di dieci figli e nonna di oltre trenta tra nipoti e pronipoti. Una famiglia numerosa e unita che non manca di far sentire il suo affetto alla centenaria. Una vita trascorsa in semplicità e lavorando la terra. Il segreto della longevità di nonna Anastasia uno stile di vita naturale e sano, consumando i frutti del suo lavoro nei campi. Con la morte di Pietro Ferrazzano, il centenario di Sessa Cilento venuto a mancare ieri all'età di 106 anni, il primato di più anziana della Campania ora è passato proprio a lei: Anastasia Russo.