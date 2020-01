L'economia circolare in azienda con Campania 4.0 Oggi alle ore 13 appuntamento sul canale 696, in replica alle 18.10 e alle 21

Con l'inizio del nuovo anno torna puntuale di giovedì l'appuntamento con Campania 4.0: il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze campane. In questa puntata con Imma Tedesco andiamo alla scoperta delle aziende più virtuose della Campania per parlare di economia circolare. Partiamo da Montoro in provincia di Avellino, dall'azienda Barbato: è qui che scopriremo come tutto può diventare una nuova risorsa a partire dagli scarti della famosa cipolla ramata di Montoro che diventano colore per dipingere i tessuti.

A seguire andiamo a Eboli, in provincia di Salerno, da Annamaria Cascone tra profumi e colori di una serra particolarmente innovativa dove è possibile lavorare tra il relax della musicoterapia.

Poi spazio all'approfondimento sull'economia circolare e l'agenda 20/30 con la presidente nazionale dei 'Giovani Coldiretti', Veronica Barbati. Infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con la ricetta proposta dall'agrichef dell'azienda agrituristica 'Le Peonie' nel Sannio. L'appuntamento con Campania 4.0 è per oggi alle ore 13 sul canale 696, in replica alle ore 18.10 e alle 21.

Restate sul 696!