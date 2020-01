Rinascita e speranza, il video dell'oncoematologia di Pagani I pazienti che hanno vinto la propria battaglia figuranti del presepe vivente con i medici

Per augurare buone feste hanno scelto di “portare in scena” il presepe vivente, simbolo e auspicio di rinascita. È il messaggio di speranza che arriva dal reparto di oncoematologia dell’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani. Un’eccellenza a livello nazionale che, anche quest’anno, ha voluto lanciare un messaggio di speranza in concomitanza delle festività natalizie. Sulle note di “Happy Xmas", lo staff del reparto diretto dal primario Catello Califano ha coinvolto alcuni pazienti che hanno vinto la loro partita più importante in un presepe vivente allestito tra i corridoi dell’ospedale paganese. Un messaggio di rinascita per chi ce l’ha fatta e di speranza per quanti sono in cura. Un’iniziativa ideata della caposala Carmela Trezza e Paola Apicella e che fa seguito al video realizzato lo scorso anno sulle note di “All i want for Christmas is you” che ha riscosso uno straordinario successo.