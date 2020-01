Cantano "Tu scendi dalle stelle": arrivano forze dell'ordine Il coro proveniva da una chiesa di Battipaglia, cittadini infastiditi dal rumore

“Vietare ad una Chiesa della nostra Città, facendo intervenire le Forze dell'Ordine, di suonare con i suoi altoparlanti durante le festività natalizie il brano secolare "Tu scendi dalle stelle"? Mi viene da pensare: non solo siamo diventati un paese "strano", ma soprattutto arrabbiato negli animi”. A scriverlo sul gruppo Facebook "Sei di Battipaglia...il vero" è un residente del comune della Piana del Sele che denuncia quanto sarebbe accaduto nella sua cittadina. Alcuni concittadini infastiditi della diffusione del canto dedicato a Gesù, proveniente da una chiesa del posto, avrebbero infatti allertato le forze dell'ordine, causando in questo modo l'interruzione dei canti, come riporta il sito Salernotoday. La cosa ha scatenato molte polemiche sui social e tanto dispiacere per l'accaduto da parte degli utenti. Un fatto che sicuramente fa molto discutere anche perchè avviene in un periodo dell'anno che dovrebbe essere improntato alla tolleranza e alla civile convivenza tra tutte le persone qualsiasi sia il proprio credo religioso.