Montecorvino, abbandono di rifiuti: "Tolleranza zero" I "furbetti" sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

Continua la caccia dell'amministrazione comunale di Montecorvingo Rovella contro i cittadini che sversano illegalmente sul territorio i rifiuti. ancora una volta, grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono stati identificati e beccati cittadini intenti ad abbandonare i rifiuti. Il video è stato anche pubblicato dalla pagine dell'amministrazione comunale.

"Le persone che vedete in questo breve video sono state sorprese dalle nostre telecamere mentre abbandonavano rifiuti di vario tipo sul territorio. Anche per loro la polizia locale ha già provveduto all'identificazione ed all'emissione delle sanzioni previste dalla norma in materia di abbandono dei rifiuti. La nostra guerra senza quartiere contro l'inciviltà", sottolinea il vicesindaco con delega all'ambiente, Corrado Volpicelli, "prosegue in maniera continua e costante. Nessuna tolleranza può esservi con chi non rispetta l'ambiente ed il territorio".

Non è la prima volta che i cittadini di vari paesi limitrofi arrivano in auto nel comune di Montecorvino per lasciare rifiuti di vario genere. Continua la battaglia dell'amministrazione, con tanto di foto e video, per contrastare questo fenomeno.