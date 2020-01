VIDEO | Frana il costone a Cetara, uomo salvo per miracolo Le impressionanti immagini dello smottamento caduto in località Cannillo lo scorso 21 dicembre

«La persona che compare con l'ombrello azzurro è viva per miracolo!». A poco meno di un mese di distanza dalle frane che hanno messo in ginocchio la Costiera Amalfitana, la protezione civile regionale ha reso pubblico un video che riprende l’impressionante smottamento caduto in località Cannillo, nel comune di Cetara, lo scorso 21 dicembre. Le immagini sono state estrapolate da un sistema di videosorveglianza che ha ripreso quanto accaduto alle 16.35. Compresa la presenza nei pressi del torrente di un uomo che si è allontanato pochi secondi prima della caduta della frana. «Il video che vedete riprende live la frana di Cetara, località Cannillo del 21 dicembre scorso. La persona che compare con l'ombrello azzurro è viva per miracolo! Era esposta ad un rischio annunciato di dissesto idrogeologico connesso al maltempo», si legge sulla pagina Facebook della protezione civile regionale che, a distanza di tre settimane, ha reso noto l’episodio, invitando tutti a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni nei giorni di maltempo. «L'allerta meteo della Protezione civile – il monito - ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo. Presta attenzione!!! Il cittadino è il primo artefice della sua sicurezza!».