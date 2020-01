Il ponte sul torrente Asa deve essere demolito La "sentenza" dei tecnici: rischi per la sicurezza, la strada non riaprirà a breve

Il ponte di cemento armato che sovrasta il torrente Asa - nel territorio a confine tra Salerno e Pontecagnano Faiano, presenta gravi criticità legate alla sicurezza. E dovrà essere abbattuto. Questo il pronunciamento dei tecnici dopo le verifiche e i sopralluoghi sulla struttura. La Provincia di Salerno ha preso atto della relazione e si è già attivata per valutare il da farsi.

I tempi, ovviamente, non saranno brevi e dunque i disagi per i residenti e coloro che utilizzavano l'arteria sono destinati a continuare anche nelle settimane a venire. Ci vorrà tempo prima che si possa procedere con l'abbattimento e la ricostruzione di un nuovo ponte, e dunque per forza di cose bisognerà ancora fare riferimento alla viabilità alternativa sull'Aversana.