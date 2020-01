Incendio Multitask: effettuati rilievi dei terreni dall’Arpac Le parole del sindaco di Roccapiemonte: “Risultati tra 20 giorni”

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha ricevuto comunicazione che, nelle ultime ore, sono stati effettuati dai tecnici dell’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) i prelievi dei terreni nell’area comunale interessata dall’incendio verificatosi presso il capannone della Multitask Service (21 dicembre scorso). L’Arpac ha prelevato parti di terreno in quattro diversi punti, tenendo presente la condizione del vento che fu rilevata nelle ore immediatamente successive all’incendio, insieme all’installazione della centralina con cui è stata controllata la qualità dell’aria. Al Sindaco Pagano è stato riferito che i risultati delle analisi saranno inoltrati tra circa venti giorni.

“Come Ente rimaniamo in attesa che le forze dell’ordine accertino le responsabilità rispetto all’evento del 21 dicembre scorso, così come stiamo aspettando che i proprietari dello stabile comincino l’opera di messa in sicurezza, di bonifica, con la riqualificazione completa dell’area incendiata. Ricordo ai cittadini che il sottoscritto ha già emesso una ordinanza di sollecito affinché gli interventi prima descritti siano effettuati in tempi celeri. Continuerò a chiedere con insistenza che ciò venga realizzato al più presto. Preciso infine che il Comune aveva incaricato una ditta privata specializzata in materia ambientale per effettuare prelievi dei terreni, quest’ultima però ha declinato l’invito dopo essere venuta a conoscenza che l’Arpac avrebbe utilizzato metodologie e tecniche diverse e più incisive per effettuare le analisi”, ha dichiarato il Sindaco Pagano.