Pediatra positiva al covid19, famiglia in quarantena a Pollica In isolamento 5 persone collegate all'unico neonato che vive nel comune, le parole del sindaco

E' positivo al Coronavirus l'esito sul tampone effettuato sulla pediatra che presta servizio nel piccolo comune salernitano di Pollica. Arriva la conferma del primo cittadino Stefano Pisani che informa la cittadinanza di aver già attivato tutte le misure di quarantena e di messo in campo i protocolli necessari. La donna, come dichiara il primo cittadino, mancava dal comune già dal 6 marzo. E' stato disposto l'isolamento fino al 19 marzo di 5 persone dello stesso nucleo familiare, tutte collegate all'unico neonato che vive a Pollica, entrato in contatto con la dottoressa. "Già dal 13 marzo - comunica il primo cittadino- abbiamo avviato le azioni previste in caso di contatto con le persone contagiate da COVID-19, ppena abbiamo appreso del potenziale contagio della Pediatra."

"Nessuno di loro presenta sintomi. A questi si aggiunge il monitoraggio di un'altra persona. Non ci sono altri motivi di preoccupazione! " comunica il sidanco Pisani.

Ed aggiunge: "Mai mi sono sottratto dalle mie responsabilità, figuriamoci se mai avrei potuto sottrarmi dal comunicarvi dell'esito positivo del tampone della Pediatra che ha avuto l'ultimo contatto con il nostro territorio 10 giorni fa (quindi a periodo di potenziale contagio quasi passato). La verità è che nel corso della giornata necessariamente devi scegliere se dare priorità alle misure da mettere in campo per garantire la salute dei tuoi cittadini o se devi comunicare la positività del tampone a tutti coloro che ti chiedono per sfamare la propria ansia o il pettegolezzo, ma che nulla hanno da temere! Le persone che dovevano essere informate già lo erano! In questo giorni abbiamo effettuato controlli, allontanato persone dal nostro territorio e adottato provvedimenti necessari, e non tradivi come qualcuno sostiene, a sanzionare chi cerca di sfuggire alle regole (con strane scuse pensando a quello a cui altri non hanno pensato). Però non ho fatto il post … mannaggia!"

Infine, l'appello del primo cittadino a non credere a false notizie e non farsi abbindolare dai social: "Il periodo che ancora ci attende e lungo, faticoso e pieno di ostacoli, noi dobbiamo scegliere come vogliamo superarlo... Alla fine di tutto ci ritroveremo nelle piazze e ci abbracceremo e potremo raccontarci tante verità! Buona Notte, riposate ne abbiamo bisogno la sfida è, ma alla fine … ce la faremo, ne sono certo! Grazie a tutti per la collaborazione!"