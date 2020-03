La tripletta musicale di Salerno contro il Coronavirus Conclude il fine settimana il flashmob luminoso, ma è polemica sui social:"Troppe persone in giro"

L’obiettivo è sempre quello, cercare di far rivivere una città deserta e rompere la monotonia di una quarantena imposta, tutti uniti per “suonarle” al Coromavirus, ma ognuno a casa propria. Sta diventando un appuntamento fisso quello tra Salerno e la musica dai balconi. Un’iniziativa che sta man mano coinvolgendo sempre più cittadini e residenti dei quartieri.

Pochi minuti dopo le 18 di ieri sera dal centro storico alla zona orientale, i salernitani hanno fatto sentirete la loro voce sulle note delle più belle canzoni italiane e non. Colonna sonora della giornata “Ma il cielo è sempre più blu” ma non sono mancati altri grandi classici. Novità della giornata, dopo il flashmob musicale è arrivato anche quello luminoso. Alle 21, infatti, tantissimi cittadini hanno acceso le torce dei loro cellulari sui balconi della città restituendo un meraviglioso spettacolo di luci.

Intanto, però, è polemica sui social. Se da una parte, infatti, gli appuntamenti dal davanzale offrono un momento di "evasione" ai tanti che stanno attuano la quarantena così come richiesto, diversi cittadini e professionisti hanno denunciato la presenza di ancora troppe persone per strada. Concittadini che non hanno capito, dunque, l'importanza del rimanere tra le mura domestiche al fine di contenere il contagio.