Cavese-Team Altamura 1-2, Orlando non basta: metelliani in zona playout Sconfitta pesante nello scontro diretto: aquilotti fermi a quota 21 punti

Sconfitta pesantissima. La Cavese perde in casa con il Team Altamura (1-2) e ritorna in zona playout. Al Simonetta Lamberti, i metelliani sprecano una ghiotta chance per dare un segnale al proprio campionato, battuti dai pugliesi. Non basta il gol di Orlando per riaccendere le speranze, con aquilotti ora fermi a quota 21 punti.

Prosperi riparte dal 3-5-2 con Boffelli in porta, linea difensiva con Bolcano, Cionek e Loreto, centrocampo con Amerighi, Orlando, Awua, Visconti e Diarrassouba, in avanti la coppia formata da Fella e Sorrentino. La Cavese ha subito una chance con Sorrentino che spreca (6’). Fella si mette in proprio e prova il super gol in rovesciata esaltando Alastra (14’), Boffelli è super su Rosafio (18’). La Cavese va vicino al gol con Amerighi che sbatte sul palo (25’) e deve dire grazie alla card Fvs spesa da Prosperi per cancellare il vantaggio di Curcio. Nel finale di tempo però una dormita della difesa casalinga permette a Rosafio di infilare Boffelli (45’).

La ripresa si apre con il raddoppio degli ospiti: Grande piomba su una deviazione imprecisa di Boffelli e firma lo 0-2 (54’). La Cavese esce dalla partita, lo stadio inizia a mugugnare. Eppure il lampo arriva: errore grottesco di Lepore e Orlando fulmina Alastra (76’). Il finale è un lungo forcing che produce una seconda chiamata al Fvs senza fortuna e una girata di Ubaldi senza fortuna. La Cavese cade in casa.