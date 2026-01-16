Dmo Turismo in provincia di Salerno: riunione operativa per la costituzione Percorso condiviso presieduto da Michelangelo Lurgi

Costituzione delle Dmo del turismo Sele Tanagro Vallo di Diano e Alburni, Salerno e Cilento: prima riunione in confindustria per fissare contenuti, tempi e modalità del percorso. A presiedere il tavolo il Gruppo turismo dell'associazione, guidato da Michelangelo Lurgi.

Hanno preso parte: Confindustria Salerno; Confesercenti Salerno; Uncem Campania; Ance Salerno; Agro Cepi; CNA Salerno; Coldiretti Salerno; Confagricoltura Salerno; Confcooperative Salerno; Gal Terra è vita; Rete sviluppo turistico Costa d'Amalfi; Rete Destinazione Sud; UNPLI Campania; UNPLI Salerno; Ordine Commercialisti Salerno; Comune di Corleto Monforte; Comune di Giungano; Comune di Roccadaspide; Comune di Vallo della Lucania; Comune di Cannalonga; Comune di Rutino; Comune di Sant'Angelo a Fasanella; Comune di Contursi Terme; Comune di Capaccio Paestum; Comune di Colliano; Comunità montana Gelbison Cervati.

Condiviso e stabilito anche il calendario dei prossimi incontri:

Dmo Cilento: incontri propedeutici alla costituzione della Dmo 2 e 18 febbraio 2026 (online); incontro per la costituzione della Dmo 2 marzo 2026 a Paestum.

Dmo Sele -Tanagro Vallo Diano e Alburni: incontri propedeutici alla costituzione della Dmo 5 e 19 febbraio 2026 (online); incontro per la costituzione della Dmo 9 marzo 2026 a Contursi Terme.

Dmo Salerno: incontri propedeutici alla costituzione della dmo 6 e 25 febbraio 2026 (online); incontro per la costituzione della Dmo 16 marzo 2026 a Salerno.

«È emersa oggi – ha dichiarato il presidente Michelangelo Lurgi - una chiara volontà di superare ogni frammentazione per convergere verso una strategia unitaria, capace di promuovere un modello di sviluppo strategico che unisca territori e imprese in una visione di crescita integrata e duratura».