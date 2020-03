Salerno, invito sulle transenne a lungomare: «Collaboriamo» Appello anche sui cartelloni in autostrada: «#iorestoacasa»

“Repetita iuvant”, dicevano i latini. Che tradotto letteralmente significa “Le cose ripetute aiutano”. Azione che, mai come in questo periodo, è necessaria per sottolineare che è necessario restare a casa per frenare il rischio contagio dal Coronavirus. Da giorni, ormai, i vari interpreti della società civile stanno ribadendo l’importanza di attenersi alle norme vigenti, evitando uscite per motivazioni non previste dal decreto. Storia naturalmente valida anche a Salerno dove il sindaco Enzo Napoli, nei giorni scorsi, ha chiesto l’intervento dell’Esercito per contrastare gli assembramenti e le persone che sono a passeggio senza alcun motivo. Problema riscontrato soprattutto sul lungomare dove da sabato sono spuntate anche delle transenne che hanno finalità dissuasiva. Concetto specificato con dei cartelli eloquenti che da qualche ora sono stati affissi su tutte le transenne: «Restiamo a casa, collaboriamo tutti». Invito che da giorni è comparso anche sui pannelli luminosi delle autostrade: «Prevenzione Coronavirus, #iorestoacasa», il messaggio-appello che ricorda la necessità di non uscire dalle proprie abitazioni se non strettamente necessario. Per la serie, “repetita iuvant”.