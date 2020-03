Positivo al coronavirus l'ex direttore dell'Asl Salerno "Sto bene e resto a casa in isolamento" dichiara il direttore Antonio Giordano

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ex direttore generale dell' Asl Salerno, Antonio Giordano, ha fatto sapere di essere risultato positivo al test del Covid-19. Dopo la notizia della sua positività è stata disposta la quarantena per tutto il personale della struttura strategica che continuerà a lavorare in modalità smart-working assicurando la continuità operativa.

Il dottor Giordano, originario di Eboli, ha dichiarato: "Sto bene e resto a casa in isolamento. Nonostante lo stop forzato continuerò a lavorare e a seguire le attività aziendali"

Il sindaco del comune di Eboli, Massimo Cariello, è intervenuto con un messaggio sul suo profilo social per esprimere vicinanza al concittadino:

"Per il ruolo pubblico che ricopre e per fargli sentire anche pubblicamente tutta la vicinanza del popolo ebolitano, esprimo piena solidarietà al dottore Antonio Giordano, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ed ex direttore dell’Asl Sa, risultato in queste ore positivo al test del Covid-19. Ho raggiunto Giordano telefonicamente e mi ha rassicurato, sta bene ed è in regime di isolamento presso la sua abitazione. A lui va un grande abbraccio e un particolare ringraziamento perché, nonostante tutto, so bene che anche in questo difficile momento continuerà a dare lustro alla sanità Campana."