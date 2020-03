Operatori igiene urbana a lavoro, Rispoli: "Veri eroi" Le parole del sindacalista Fiadel Salerno che sottolinea l'impegno durante l'emergenza coronavirus

"Gli eroi di tutti i giorni non si arrendono nonostante la paura del contagio". Sono le parole del segretario Fiadel Salerno Angelo Rispoli che in una nota sottolinea l'impegno di tutti gli operatori dell’igiene urbana che anche in provincia di Salerno continuano a fare il proprio dovere e assicurare un servizio essenziale per la comunità, "malgrado i rischi e, spesso, la mancanza di strumenti per la protezione personale".

"Sono padri e madri di famiglia, sono preoccupati per la salute dei loro figli, con l’incubo di portare in casa il Coronavirus, eppure vengono spinti da un ammirevole senso del dovere. Turni svolti insieme senza guanti e mascherine, la cui fornitura è in arrivo, in questi giorni, spogliatoi e docce condivise non li scoraggiano. A inizio settimana, quando le isole ecologiche di Arechi e Fratte erano ancora aperte e la gente era già obbligata a restare in casa, in molti hanno sversato grandi quantità di spazzatura in quegli spazi. I lavoratori però hanno ripulito e rimesso le cose a posto, per mantenere il decoro. «Non parliamo soltanto degli operai di Salerno Pulita – precisa Angelo Rispoli, segretario Fiadel Salerno – Gli operatori stanno garantendo il servizio in tutta la provincia, da Baronissi a Pontecagnano, da Montecorvino a Castellabate, fino a Serre, Montecorice, Albanella e Giungano. Purtroppo lo fanno spesso senza i Dip (dispositivi di protezione individuale), con l’eccezione di alcune aziende come la Fisciano Sviluppo, che non ha badato a spese per garantire le attrezzature e la continuità dei servizi. Questo significa comportarsi da buon padre di famiglia e andare incontro alle esigenze dei nostri operai, veri eroi silenziosi di ogni giorno".