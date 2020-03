Sarno: negativo l'esito dei tamponi su medici e infermieri Il personale sanitario era stato a contatto con la donna di Fisciano risultata positiva

Negativi i risultati dei tamponi su medici e gli infermieri del "Martiri Villa Malta" di Sarno. A renderlo nota la pagina del portavoce del sindaco Giuseppe Canfora. Ore di apprensione per il personale sanitario che era stato a contatto, prima del 9 marzo, con la donna di Fisciano risultata positiva al coronavirus.

L'esito dei tamponi era atteso da questa mattina dal primo cittadino di Sarno che aveva comunicato alla cittadinanza la possibilità di tre nuovi casi in città affetti da covid-19, e denunciato la necessità di un sostegno immediato per l’ospedale di Sarno, messo a dura prova dopo quanto accaduto negli ultimi giorni: "Non accetterò alcuna rassicurazione a parole, se non evidenti fatti di potenziamento, di aiuto ai nostri medici, infermieri, personale tutto. Sono loro oggi a pagare il conto più alto di qualche comportamento sconsiderato ed insieme a loro, al loro fianco, combattiamo questa battaglia di tutela della salute." commenta Canfora.