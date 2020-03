Covid-19: tre casi a Salerno, aumentano i dati in Provincia Il focus sui dati della Regione Campania sui tamponi analizzati oggi

Provincia per provincia, caso per caso. E' delle ore 22.30 l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, che comunica la ripartizione aggiornata per provincia dei dati fin qui risultati positivi al Covid-19.

Il totale complessivo si casi risultati positivi in tutta la Regione è pari a 554. Numero derivato dall'incrocio dei dati provenienti dai Centri di Elaborazione tamponi (Cotugno, Ruggi d'Aragona e Moscati) con quello delle Asl di appartenenza.

In provincia di Salerno i casi superano la soglia dei 70. Tre le persone attualmente ricoverate al Ruggi d'Aragona e risultate positive al coronavirus in città. Sempre a tre salgono i casi di positività a Cava de'Tirreni, altri pazienti risultati positivi al tampone, nella giornata di oggi, sono stati registrati a Caggiano, Sarno, Agropoli e Vallo.