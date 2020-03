Nessun rischio per il circo, controllate strutture e animali La precisazione dopo le richieste arrivate dall'associazione Veg in Campania

"Al Circo Lidia Togni tutti gli esemplari presenti, in gran parte cavalli, sono stati controllati dalle autorità preposte e godono di uno stato di benessere". È la risposta della direzione che arriva dopo la richiesta da parte dell'Associazione Veg in Campania che chiedeva agli agenti della polizia Municipale di eseguire un controllo sugli animali chiusi in gabbia.

Inoltre il circo, "strutture e animali, sono stati controllati alla'arrivo in città".