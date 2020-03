Coronavirus: terzo tampone positivo a Cava de' Tirreni "Anche in questo caso sono stati attivati tutti i protocolli per la gestione" comunica il sindaco

"Cari concittadini, devo comunicare l'esistenza di un terzo caso positivo al tampone faringeo, per Covid 19 nella nostra città. Anche in questo caso, sono stati attivati i protocolli per la gestione. Continua anche l'attività di sorveglianza attiva a coloro che sono stati posti in quarantena. Stiamo combattendo una battaglia difficile." A comunicarlo è il primo cittadino Vincenzo Servalli che, già nel pomeriggio, aveva informato la cittadinanza di essere in attesa del risultato di ulteriori tamponi effetuati. Il nuovo bollettino pubblicato dalla protezione civile della Regione Campania fa salire a 65 i casi di Coronavirus confermati nella provincia di Salerno. Tra questi, dunque, anche il terzo paziente della città metelliana.

"Chiedo a tutti rigore e rispetto delle precauzioni che ci siamo dati. Avverto, dalle sterili polemiche che riguardano il presidio di Cava de' Tirreni, per il quale nessuna decisione è stata assunta dall'Azienda Universitaria Ospedaliera, di cui fa parte, che non tutti hanno piena contezza della situazione. Andiamo avanti, con determinazione e fiducia, sapendo che da questa vicenda dobbiamo uscire più uniti e forti di prima. Forza Cava Forza Italia" conclude il sindaco Servalli.