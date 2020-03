Agropoli, caso sospetto di covid19: ricostruiti già i contatti “Ci auguriamo che domani l’esito del tampone sia negativo"

C’è un nuovo caso sospetto di Coronavirus nel comune di Agropoli. “Nel pomeriggio un’ambulanza ha portato il paziente sospetto all’ospedale di Vallo della Lucania ed è partito il meccanismo ormai ben conosciuto da ognuno di noi” lo dichiara Adamo Coppola, sindaco del comune salernitano, in un video messaggio indirizzato alla cittadinanza.

“Abbiamo già ricostruito la catena dei contatti, in maniera rapidissima. Ho subito inviato delle pattuglie di vigili urbani raccomandato a coloro che sono stati individuati un periodo di quarantena. La stessa cosa è stata fatta anche per alcune attività commerciali individuate all’interno della catena di contatti. In breve tempo siamo riusciti a bloccare l’eventuale dilagarsi del contagio.” Ha rassicurato il primo cittadino, che ha tenuto, inoltre, a sottolineare che si tratta di un caso sospetto e non ancora accertato. “Ci auguriamo che domani l’esito del tampone sia negativo. Così che il lavoro fatto sia stato soltanto “un allenamento”. Ci siamo mossi così in fretta perchè purtroppo si tratta di un caso altamente sospetto.”

Da domani per le strade cittadine ci sarà anche un aumento del corpo dei vigili urbani, integrato anche con gli ausiliari della sosta. Un’ulteriore stretta, dunque, al controllo del territorio al fine di garantire una maggior sicurezza.