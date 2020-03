Raccolta di pane raffermo per i canili municipali di Salerno L'iniziativa della Lega del Cane: "A voi non serve più, a noi invece serve tantissimo"

Nonostante l’emergenza coronavirus, non si ferma il duro lavoro dei tanti volontari della Lega Nazinale per la Difesa del Cane di Salerno che, quotidianamente, continuano a prendersi cura degli animali “ospiti” dei due canili municipali, a Fuorni e Monte di Eboli. Una nuova iniziativa è stata lanciata dai militanti dell'associazione, una raccolta del pane raffermo per aiutare i tanti cani presenti nei rifugi. Una richiesta che si è resa necessaria in seguito alle nuove normative attuate per l'emergenza covid19:

"Quanto pane vecchio viene buttato via quotidianamente? A voi non serve più, a noi invece serve tantissimo! Il panificio che gentilmente ci donava il pane si trova in altro comune, quindi non riesce più a fornircelo a causa delle misure restrittive sugli spostamenti imposte dal decreto." scrivono sui social i volontari della Lega del Cane.

"Facciamo appello a tutti voi e a tutti i panifici. Per la consegna potrete portarlo direttamente presso la nostra sede in Via Stefano Brun 9 a Salerno oppure ci organizzeremo per raccolta a domicilio. Per info: 3293540802"