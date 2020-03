Coppola: "L'ospedale di Agropoli come un Covid Hospital" Le parole del primo cittadino: "La struttura potrebbe offrire 34 posti di terapia intensiva"

Riaprire l’Ospedale di Agropoli per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Una richiesta fatta da diversi sindaci dei comuni al sud della provincia di Salerno che hanno inviato una lettera destinata alla presidenza della Regione Campania al fine di accelerare i tempi e procedere con la riapertura immediata del nosocomio.

“Ci sono tutte le condizioni perchè Agropoli possa offrire la possibilità di un “Covid Hospital” ha dichiarato Adamo Coppola, primo cittadino della città di Agropoli, che pochi minuti fa ha informato la cittadinanza delle novità in merito alla situazione “In mattinata abbiamo avuto un intenso numero di telefonate con i responsabili regionali, successivamente abbiamo effettuato un sopralluogo presso l’ ospedale e nel primo pomeriggio un incontro con i sindaci del territorio per avere un’idea e un’azione comune.”

Una struttura moderna e attrezzata che potrebbe certamente rappresentare un ottimo presidio di cura e accoglienza, soprattutto in questa grave situazione di emergenza, come sottolineato anche dal primo cittadino di Castellabate.

“Pensate che in questo momento l’ospedale di Agropoli potrebbe offrire un numero di 34 posti di terapia intensiva a pressione negativa. Posti che in Regione Campania sono pochissimi e così concentrati in una sola struttura non credo ce ne siano. - aggiunge il primo cittadino Coppola - In più altri 48 posti standard per l’accoglienza dei pazienti che presentano dei sintomi. Un’occasione d’oro per dare al loro territorio una dignità in termini di sanità e dare sicurezza a chi inizia ad avere davvero paura per l’arrivo del virus in Cilento. Una concreta possibilità per il presidente della Regione Campania per dare soddisfazione ai cittadini del sud della provincia di Salerno. “