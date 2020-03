Covid-19: primo caso positivo anche a Bracigliano E' attualmente ricoverato presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

A Bracigliano il primo caso di contagio da Covid-19. Il soggetto è ricoverato presso l’Umberto I di Nocera Inferiore. Attivato l’obbligo di quarantena per i familiari. “Con molto rammarico, in qualità di Sindaco della Comunità di Bracigliano, devo comunicare che, purtroppo, un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Attualmente è ricoverato nel reparto di malattie infettive all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni”.

A darne notizia è il sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno, dopo aver ottenuto i risultati del test cui si era sottoposto questa persona residente a Bracigliano.

“Abbiamo sperato fino all'ultimo", ha detto il primo cittadino, "che il nostro territorio potesse risultare immune da casi di contagio, ma i risultati degli esami giunti quest'oggi hanno confermato la positività del test cui si è sottoposto questo nostro concittadino”.

I competenti organismi del coc (Centro Operativo Comunale) si sono immediatamente attivati per ricostruire la rete di contatti che questa persona ha avuto nei giorni scorsi. Sono stati già isolati e sottoposti all'obbligo di quarantena per 14 giorni i familiari dello stesso e, se necessario, verranno posti in quarantena anche altri soggetti sospetti.

“Senza creare allarmismi", conclude il Rescigno, "vorrei rivolgere ancora una volta ai miei concittadini l'invito a non uscire di casa e a rispettare tutti i divieti imposti dai decreti Ministeriali. Anche se il momento è di particolare gravità, le nostre autorità competenti, gli agenti della polizia municipale, i volontari della Protezione Civile e delle Associazioni territoriali, stanno tenendo la situazione sotto controllo e stanno lavorando incessantemente per limitare la diffusione del contagio. Ora più che in altre occasioni chiedo uno sforzo ancora più grande a tutti Voi, ricordandovi che solo uniti possiamo vincere questa dura battaglia”.