Nuovo caso di coronavirus nel comune di Agropoli La conferma del sindaco Coppola che annuncia anche la riapertura dell'ospedale cittadino

Nuovo caso di coronavirus nel comune di Agropoli. Arriva la conferma del primo cittadino, Adamo Coppola. Il sindaco aveva già informato la comunità di un nuovo caso sospetto di covid19 nella serata ieri, oggi è arrivata la conferma della positività al tampone: "Purtroppo ho avuto notizia che il nostro concittadino, ricoverato ieri al presidio San Luca di Vallo della Lucania, è risultato positivo al coronavirus. Già ieri, non appena saputa la notizia, ci siamo attivati per ricostruire la catena dei contatti ponendo tutte le persone che erano entrate in contatto con lui, precauzionalmente in quarantena. Preghiamo per lui affinché possa riprendersi presto" Un'amara notizia giunta poco tempo fa.

Ma il primo cittadino ha anche comunicato tramite video messaggio una notizia che fa in parte gioire i cittadini dei comuni a sud della provincia di Salerno: "Ci siamo riusciti, sebbene il periodo non sia dei migliori, vi annuncio con grande emozione che riaprono le porte dell'ospedale di Agropoli" Una conquista arrivata dopo mobilitazioni e diversi solleciti. "Una battaglia che stiamo combattendo insieme e per cui da oggi ci sentiamo più forti, avremo un Covid Hospital che potrà dare sicurezza a tutto il territorio del Cilento" conclude il primo cittadino