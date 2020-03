Eboli, rincaro sulle mascherine: scatta il sequestro L'attività ha dimostrato di aver acquistato il prodotto ad un prezzo già maggiorato: s'indaga

I carabinieri della compagnia di Eboli hanno sequestrato 1500 mascherine Ffp2 in in una parafarmacia del luogo in quanto i dispositivi di protezione erano in vendita al prezzo di 12,50 euro. Cifra sproporzionata rispetto al reale valore del prodotto che ha fatto scattare l’attività ispettiva da parte dei militari che indagano per possibili manovre speculative su merci. C’è da dire, però, che il rincaro non è stato applicato dalla parafarmacia che ha dimostrato ai carabinieri di aver acquistato il prodotto ad un prezzo già di per sé maggiorato e, quindi, di non aver applicato nessuna particolare maggiorazione. L’indagine, dunque, sarà estesa anche alla catena di distribuzione al fine di capire i motivi del rincaro. Per ora gli investigatori procedono a carico d’ignoti. I carabinieri, considerato lo stato d’emergenza sanitaria, proveranno a destinare quanto prima le mascherine presso le strutture ospedaliere che ne hanno bisogno.