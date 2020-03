Coronavirus, la Centrale del Latte consegna a domicilio L'impegno dell'azienda per rafforzare il legame con la città in un momento difficile

"La Centrale del Latte di Salerno, da sempre vicina ai suoi consumatori, non si ferma e prosegue ogni giorno l’incessante lavoro rafforzando lo stretto rapporto con la città di Salerno attivando dal 23 marzo il servizio di consegna a domicilio di tutta le gamma dei suoi prodotti freschi e a lunga conservazione. Un servizio disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13, rivolto soprattutto a chi, in questo delicato momento, è impossibilitato a fare autonomamente la spesa". Lo rende noto, in un comunicato, l'azienda.

Il servizio, almeno in questa fase, è gratuito e non prevede un aggravio dei costi per le persone. "Si potrà prenotare contattando l’ufficio commerciale della Centrale del Latte di Salerno allo 089/685220 e allo 089/685221, oppure online sul sito: www.centralelatte.sa.it Un’ulteriore apertura dell’azienda salernitana, appartenente al gruppo Newlat Food S.p.a, che si associa alla massima "Andrà tutto bene", aggiunge l'azienda.