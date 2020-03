"Salerno Sistemi non si ferma: garantiti servizi essenziali" La nota del direttore generale Matteo Picardi per il settore idrico, fognario e della depurazione

Nonostante le restrizioni e i divieti, l'attività di Salerno Sistemi - la società che gestisce il ciclo idrico integrato delle acque in città - garantisce comunque dei servizi e alcuni interventi. Lo ha reso noto il direttore generale Matteo Picardi. Per quanto riguarda il segmento idrico sono assicurate queste attività:

? Pronto Intervento per emergenze (anche presso utenza);

? Riparazione di perdite stradali che rivestano carattere di urgenza ed indifferibilità (laddove possibile,

con preventiva informazione ai cittadini interessati da eventuali relative sospensioni della fornitura);

? Attivazioni forniture e nuovi allacci utenze idriche (utenze prive di erogazione).

Relativamente al comparto fognario invece è assicurato ai cittadini:

? Pronto Intervento per emergenze;

? riparazione di perdite stradali indifferibili;

? disostruzione di tratti di fognatura eventualmente ostruiti;

? controlli e ispezioni indifferibili sulla rete fognaria.

Infine, il segmento depurazione con la prosecuzione del trattamento delle acque reflue. "Così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in argomento, la società ha attivato, laddove possibile, modalità di lavoro agile (smart working). I dipendenti dei settori operativi, con abnegazione e senso di responsabilità, muniti dei dispositivi di protezione individuali - aggiunge Picardi - stanno garantendo continuità al servizio, pur nel rispetto della legislazione

vigente in materia, limitando ed eliminando le situazioni di emergenza e/o pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità e assicurando la puntuale conclusione del processo di depurazione delle acque reflue".