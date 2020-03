Nuovo tampone positivo ad Agropoli: i casi salgono a cinque Il paziente era stato ricoverato ieri all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Nuovo tampone positivo per un cittadino di Agropoli. I casi di coronavirus nel comune in provincia di Salerno salgono a cinque. Arriva la conferma del primo cittadino Adamo Coppola che, costantemente, informa la comunità sul'evolversi della situazione. In un primo momento, proprio il sindaco, aveva diffuso la notizia che il risultato del test fosse negativo, ma purtroppo si è trattato di un errore: "Ci scusiamo ancora, ma può capitare un errore quando si lavora, come accade per i dipendenti dell'Asl, costantemente sotto pressione" ha spiegato il primo cittadino. Il paziente risultato positivo al covid19, ieri, era stato ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una brutta notizia per l'intera comunità. Si attendono i risultati di ulteriori tamponi.