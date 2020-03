Coronavirus, i casi nel Salernitano aumentano: 115 i positivi I dati dell'ultimo bollettino da parte della protezione civile della Regione Campania

E’ arrivato alle 22 e 20 l’ultimo bollettino della giornata da parte della Protezione Civile della Regione Campania che aggiorna sui nuovi casi di Coronavirus. Nel salernitano si arriva a 115 pazienti positivi al covid19. Dopo l’ultimo aggiornamento di oggi pomeriggio, sono stati esaminati presso l'ospedale Ruggi d'Aragona altri 48 tamponi, di cui 4 sono risultati positivi e per i quali si attende, come di consueto, la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il totale complessivo dei positivi in Campania, alla fine di questa giornata, è di 749. Nella giornata odierna sono risultati positivi 108 tamponi su 699 analizzati. E’ il più alto numero di test positivi al coronavirus in un solo giorno avuto in Campania fino ad oggi.