Covid-19, altra vittima nel Salernitano: è un 72enne di Vietri Positivo il tampone effettuato post-mortem. Famiglia in quarantena. Il sindaco: «Restiamo calmi»

È risultato positivo al Coronavirus il tampone effettuato dopo la morte di un 72enne di Molina di Vietri sul Mare avvenuta ieri sera all’ospedale di Cava de’ Tirreni. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa dal sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. L’anziano aveva già delle patologie pregresse per le quali era in cura. Domenica era subentrata la febbre che ha reso necessario il ricovero all’ospedale metelliano dove si è spento nella giornata di ieri. «È il momento di mantenere la calma – ha detto il sindaco De Simone -, ora più che mai rivolgo alla popolazione l’appello di restare a casa e di rispettare tutte le misure che sono state predisposte. Come amministratore comunale manteniamo alta l’attenzione e intraprenderemo tutte le azioni necessarie». Per la famiglia del 72enne è scattata, come da protocollo sanitario, la quaratena. Sale a tre il numero delle vittime risultate positive al Coronavirus in provincia di Salerno.