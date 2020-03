Covid19: nuovi casi a Mercato San Severino e Sant'Egidio Aumenta il numero dei pazienti positivi al coronavirus nei comuni in provincia di Salerno

Continua ad aumentare il numero di pazienti postivi al coronavirus nei comuni in provincia di Salerno. In serata è arrivata la conferma di altri altri due casi. Il primo paziente è un uomo residente a Sant’Egidio del Monte Albino che, lo scorso 9 marzo, aveva cominciato ad accusare i primi sintomi. Dopo esser stato messo in isolamento si è sottoposto al tampone. Oggi è arrivata la conferma della sua positività al covid19. Salgono a quattro i casi nel comune dell’Agro. L’uomo si trova ora ricoverato presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, mentre la sua famiglia resta in quarantena. A confermarlo il sindaco Nunzio Carpentieri: “Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche ma, stando alle notizie che ho sinora raccolto, sembra che la situazione sia sotto controllo. Ho ascoltato e letto, come sicuramente molti di voi, il bollettino di oggi della protezione civile. Il virus non si ferma e il numero dei contagi continua ad aumentare. Dobbiamo aspettare che le misure di contenimento comincino a dare risultati concreti. Intanto, tutti noi, continuiamo a fare la nostra parte. Restiamo a casa”.

Aumentano i contagiati da coronavirus anche in un’altra città in provincia di Salerno. Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha informato la comunità che un’altra concittadina è risultata positiva al covid19: “La donna si trova attualmente ricoverata presso l'ospedale "Fucito". E' stato attivato il protocollo per risalire ed identificare tutti i contatti recenti della nostra concittadina e far scattare le misure di accertamento del contagio e l'eventuale isolamento previsto in questi casi. Rinnovo, ora più che mai, l'invito a restare in casa". I concittadini sono stati, inoltre, messi al corrente dell’identità della paziente, sotto sua autorizzazione, così da facilitare e velocizzare anche il processo di ricostruzione dei contatti avuti. L’invito della fascia tricolore ai cittadini: “Chiunque avesse avuto contatti con la signora, a partire dal 1 marzo, è pregato di contattare i seguenti numeri: ASL 089825165 Polizia municipale 089826855. Chiedo a tutti massima responsabilità ed attenzione evitando inutili sciacallaggi mediatici. Chiedo a tutti massima responsabilità ed attenzione evitando inutili sciacallaggi mediatici.”