Sanificazione delle strade: ripulita la zona del Palatulimieri In azione il mezzo polifunzionale della Protezione Civile

Sono cominciati questa mattina gli interventi di sanificazione a Salerno. La prima area interessata è stata quella antistante la palestra del Palatulimieri, struttura che per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus ospiterà i senza tetto della città. Il mezzo polifunzionale della Protezione Civile ha effettuato un intervento di lavaggio e ripulitura dell’area esterna per poi spostarsi verso la sede dell’anagrafe in via Picarielli.

Gli interventi di disinfezione delle strade cittadine, sollecitati dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sono ad opera dell’Asl di Salerno.Tali operazioni si affiancano agli interventi di lavaggio con disinfettante già realizzati e ancora in fase di realizzazione da parte di Salerno Pulita.

Da questa sera, invece, saranno interessati i rioni collinari, a partire dalle 20 e fino alle 01.00: Giovi, Fratte, Brignano, Matierno, Pastorano, Ogliara, Sordina.

Il mezzo polifunzionale si sposterà poi nella zona industriale di Salerno nella serata di sabato 21 marzo, dalle 20 all'1 per la sanificazione delle strade in via Scavata Case Rosse, zona industriale, litoranea, Fuorni, Monticelli, zona orientale fino a foce Irno.

L’ultima tappa è prevista per domenica 23 marzo, dalle 20.00 alle 01.00: zona occidentale, Irno, Carmine, centro.