Disinfezione delle strade, Coldiretti schiera i trattori I mezzi meccanici messi gratuitamente a disposizione delle amministrazioni comunali

Coronavirus, in provincia di Salerno mobilitati i trattori della Coldiretti per sanificare strade e piazze con la distribuzione di prodotti disinfettanti grazie all'uso di irroratori e nebulizzatori. A Giffoni Valle Piana i trattori sono già in azione da alcuni giorni. A Pontecagnano Faiano da ieri sono 20 i trattori lungo le strade cittadine impegnati nella bonifica del territorio. Le prestazioni degli agricoltori sono a titolo gratuito. I Comuni forniranno tute, mascherine e prodotti disinfettanti, gli agricoltori garantiranno trattori e presenza lungo le strade.

"Abbiamo messo a disposizione delle autorità locali i trattori e le competenze dei nostri soci per contribuire alla sanificazione dei territori - spiega il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano -. Un’iniziativa concordata con i sindaci dei Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano e immediatamente operativa. I nostri trattori possono raggiungere tutte le aree anche più difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. In questa fase di emergenza Coldiretti ribadisce e rafforza il suo ruolo sociale e di appartenenza territoriale con un contributo in termini operativi in un periodo di grande emergenza per i Comuni", le parole del direttore.

Coldiretti - fanno sapere dall'associazione - si è già resa disponibile a tutte le autorità locali per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima in provincia di Salerno. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l’impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza dove migliaia di aziende agricole sono impegnate per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione.