Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua

Nuovi interventi alla rete idrica nella zona orientale di Salerno, arriva il comunicato di Salerno Sistemi. "Al fine di eseguire intervento di riparazione in Via Pietro Summonte si rende necessario sospendere l’erogazione idrica lunedì 23 marzo dalle ore 13,30 alle ore 16 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Pietro Summonte, via Eliodoro Lombardi, via E.A. Mario (civici di numerazione dispari tra il n.15 ed il n.25), Piazza Zevi, via Aldo Borrelli, via Gabriele Altilio."