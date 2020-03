Coronavirus: a Salerno ecco "La spesa a domicilio" L'iniziativa promossa dal comune, pubblicato l'avviso per la creazione di una lista di esercizi

Un modo per aiutare le categorie più deboli e a rischio in questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus. Ecco “La spesa a domicilio” l’iniziativa promossa dal comune di Salerno, Assessorato Politiche Sociali, per persone immunodepresse, affette da patologie o in quarantena.

È stato inserito sulla pagina del comune l’avviso pubblico e il modulo di adesione per la creazione di una short list di esercizi di vendita al dettaglio di prodotti quasi esclusivamente alimentari, supermercati e drogherie, che abbiano interesse ad aderire all’iniziativa. Chi vorrà partecipare sarà inserito in una lista di esercizi cui attingere in modo da soddisfare le esigenze di fornitura di generi di prima necessità alle seguenti categorie di persone: persone affette da patologie croniche o immunodepresse che rappresentano i soggetti più a rischio in caso di contagio da Covid-19, persone in quarantena obbligatoria, persone dimesse dagli ospedali ma ancora in stato di osservazione.

Le attività aderenti dovranno garantire che il personale addetto alla consegna presso il domicilio siano in possesso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale. L'avviso resterà aperto fino al 20 marzo. L’Amministrazione, sin dalle prime adesioni, procederà alla pubblicazione della lista.