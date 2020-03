Covid-19, primi casi a Buonabitacolo e Sant'Arsenio Aumento a 128 i contagiati in tutta la Provincia di Salerno

Sono 128, attualmente, i casi positivi in tutta la Provincia di Salerno. Dopo gli ultimi 38 tamponi della giornata analizzati al Ruggi di Salerno, c'è l'aggiornamento dell'Unità di Crisi della Regione. In tutta la Campania sono 88 i casi positivi registrati solo nella giornata di oggi, portando il totale a 837 persone positive al coronavirus.

Nel pomeriggio di oggi, i primi due casi sono stati registrati respettivamente a Sant'Arsenio e Buonabitacolo.

"Sapevamo che questo momento, prima o poi, sarebbe arrivato. Mi è stato appena ufficializzato un caso positivo al Covid-19 a Buonabitacolo. È un momento duro, delicato. Speravamo potesse andare diversamente ma, visto il trend del virus, era quasi scontato. Affrontiamo questo momento con calma e lucidità. Restate nelle vostre case, per amor di Dio. Evitate contatti". Ha dichiarato il primo cittadino, Giancarlo Guercio.

Il primo cittadino di Sant'Arsenio ha comunicato alla cittadinanza di essere riuscito a tracciare una lista con tutte le persone che hanno avuto contatti con la prima persona risultata positiva in città.

"E' una signora originaria di Caggiano attualmente ricoverata a Napoli che ha partecipato a una messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore del comune di Sant'Arsenio, domenica 8 marzo. Abbiamo già contattato tutte le persone presenti alla celebrazioni e ad ognuna è stato raccomandato di mettersi in quarantena e chiamare il medico di famiglia. Allertato anche il parroco". Ha dichiarato il sindaco Donato Pica.

Situazione diversa a Caggiano dove un altro caso non è stato reso ufficiale, per il momento. "La giornata purtroppo non è finita", ha dichiarato il sindaco, "La cattiva gestione e la cattiva comunicazione del nostro sistema sanitario è senza precedenti. Un sistema al collasso e siamo lontani dal picco. Constatiamo, nostro malgrado, ancora una volta che le comunicazioni ufficiali arrivano prima in pasto ai giornali e poi ai pazienti e ai rispettivi sindaci che si ritrovano a leggerle sui social. A questo punto prendiamo con le pinze ogni comunicazione in attesa di averne di ufficiali dagli organi preposti. Leggiamo di un nuovo caso positivo a Caggiano, aspettiamo tardive conforme ufficiali".