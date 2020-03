Virus, Salerno "chiude" anche le panchine: vietato sedersi La polizia municipale "sigilla" le sedute nella zona orientale: "Ora basta, state a casa"

Dove non arrivano i divieti e la "moral suasion", scattano anche provvedimenti dall'alto valore simbolico. Il comune di Salerno ha dichiarato off limits le panchine, specialmente quelle negli spazi sul lungomare o tra il verde. La polizia municipale di Salerno ha avuto l'incarico di "chiudere", di fatto, le sedute. Non tutte sono state sigillate, molte restano così come sono ma il segnale è comunque chiaro.

Le persone non devono uscire, ed ora di fatto non possono nemmeno utilizzare le panchine a meno che non rimuovano i sigilli apposti dall'amministrazione locale. Un invito chiarissimo ad evitare anche solo la tentazione di godersi un po' di sole primaverile: ai tempi del coronavirus è una praticaillegale oltre che pericolosa.

Anche per questo motivo il sindaco Vincenzo Napoli e la sua squadra hanno voluto "chiudere" le panchine, rafforzando i segnali che non bisogna più sottovalutare la pandemia e che ora più che mai bisogna stare a casa.