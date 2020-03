Covid 19: istituito il servizio di ascolto psicologico Anche Salerno mette a disposizione dei cittadini alcuni numeri utili per affrontare l'emergenza

Il Comune di Salerno insieme all'assessorato Politiche Giovanili ed Innovazione, in un momento storico di grande preoccupazione e smarrimento legato all'emergenza Coronavirus, ha istituito per i cittadini un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico attraverso un team di professionisti, che in modo totalmente volontario mettono a disposizione il loro tempo per le persone più fragili e non. La rosa di psicologi può essere ampliata in qualsiasi momento da altri professionisti iscritti all'ordine che ne faranno richiesta.

Per informazioni: Assessorato Politiche Innovazione 3666981188 (Whatsapp o Sms).

Elenco professionisti aderenti

Dott.ssa Roberta Cirignano (Coordinatrice)

3388061351

Lun. Merc. Ven. 16.00 - 18.00 (Skype)

Dott.ssa Giovanna Piro

3395369929

Tutti i giorni 18.30 - 20.30

Dott.ssa Vera Pietropinto

3663736651

Lun. Merc. Ven. 10.00 - 12.00

Dott.ssa Fulvia Cardaropoli

3208495919

Lun. 14.00 - 17.00

Dott.ssa Daniela Sollazzo

3381394091

Mart. 10.00 - 12.00

Dott.ssa Roberta Falivene

3381394091

Tutti i giorni 17.00 - 19.00

Dott.ssa Elisabetta Capobianco

3382415939

Tutti i giorni 11.30 - 13.00/16.00 - 17.30

Dott.ssa Anna Quaglia

3200154855

Mart. Giov. 20.00 - 21.30