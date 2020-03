Nocera Inferiore: secondo paziente positivo al covid-19 Denunciati anche un parroco e alcuni fedeli riuniti in preghiera nei pressi di una chiesa

Arriva il secondo paziente positivo al coronavirus a Nocera Inferiore. A confermarlo è il sindaco del comune, Manlio Torquato, tramite un video sul suo profilo social.

"Si tratta di una signora, di una zona ai confini con l’area di san Valentino Sarno, ricoverata al Moscati. Sono stati già messi in quarantena i suoi contatti diretti. Ribadisco l'assoluta necessità che tutti i soggetti a contatto diretto con pazienti risultati positivi al covid-19 debbano essere non solo messi in isolamento ma obbligatoriamente sottoposti al tampone. Abbiamo ancora pochissimi test in Campania e ci sono delle linea guida generali che inducono a farne il meno possibile. É una strategia sbagliata. I sindaci possono, come ho fatto io, ordinare di effettuare i test." Strategia condivisa anche da altri primi cittadini tra cui Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de' Tirreni.

Intanto, proseguono i controlli sul territorio. La richiesta del primo cittadino alle forze dell'ordine è quella di essere intransigenti e verificare gli spostamenti non solo di entrata ed uscita del comune ma anche all'interno della città. In particolare nella giornata di ieri, dichiara il sindaco Torquato: "Sono stati sorpresi un sacerdote e un viceparroco insieme a sei fedeli in preghiera nei pressi di una chiesa. Un assembramento assolutamente vietato e per questo sono stati deferiti all’autorità competente. Capisco che ci sia libertà di culto, ma non deve esserci libertà di irresponsabilità, e su questo le forze dell’ordine saranno inflessibili."

Altre due denunce anche in mattinata, segnalato anche un episodio alle poste centrali. In particolare, sono stati deferiti un venditore ambulante di gelati e un venditore ambulante di generi alimentari.

"Per i venditori ho richiesto l’arresto se l’episodio si dovesse ripetere nel corso dei prossimi giorni. Per le poste centrali abbiamo riscontrato una lunga fila di pensionati in attesa. Ho raccomandato alle forze dell’ordine di segnalare al direttore delle poste e alle autorità di adottare tutte le misure di precauzione necessarie per la tutela delle persone per evitare che ci siamo assembramenti soprattutto nel vano di ingresso. Se questo non bastasse non escludo l’adozione di un’ordinanza di chiusura anche degli uffici pubblici che non garantiscano un controllo tra le persone." dichiara il sindaco Torquato.