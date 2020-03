Coronavirus, Cirielli:"Sto meglio, ma non sono ancora guarito" Il racconto del Questore della Camera risultato positivo al covid19

Il Questore della Camera dei deputati, Edmondo Cirielli, risultato positivo al coronavirus lo scorso 12 marzo è intervenuto ai microfoni di Ottochannel 696 nel corso della diretta “Speciale Coronavirus”. In un’intervista curata dal giornalista Filippo Notari, l’onorevole Cirielli, originario di Nocera Inferiore, ha raccontato di essere in fase di miglioramento ma di non essere ancora guarito del tutto.

“Sono stato contagiato, molto probabilmente, per contatto. Avrò toccato qualche superficie dove qualcuno avrà tossito. Questo per farvi capire come è facile contrarre il virus. Non sono mai stato vicino a nessuno ma alla camera dei deputati ho frequentato il bar dove erano presenti altre persone, tanti residenti anche del Nord Italia.” ha raccontato l’onorevole Cirielli.

Il questore ha inoltre ricostruito i giorni subito precedenti al tampone: “Quindici giorni fa ho avuto una forte tosse durante la notte, ma senza febbre, e siccome avevo letto che come sintomatologia era previsto l’alzamento della temperatura pensavo si trattasse semplicemente di un forte raffreddore. Poi la domenica pomeriggio mi è salita la febbre, intorno ai 37,7. E a me, di solito, la febbre non viene mai. Quindi ho capito che c’era qualcosa che non andava. Lunedì mi sono sottoposto al tampone e mercoledì sera è arrivata la conferma della mia positività al covid19.”

“I sintomi successivamente si sono intensificati: spossatezza, fastidio agli occhi, disturbi gastrointestinali, tosse, mal di testa e mal di schiena. La febbre però non l’ho mai più avuta. Ma da allora non c’è stato mai stato un giorno in cui io non abbia avuto almeno uno di questi sintomi. Per fortuna ho avuto solo una volta una leggera difficoltà respiratoria e per questo sono stato ricoverato all’ospedale.” Pochi giorni dopo la scoperta di essere risultato positivo al tampone, il Questore della Camera è stato trasportato presso l’ospedale Cotugno di Napoli a seguito di una crisi respiratoria. La tac aveva poi fortunatamente dato esito negativo scongiurando il pericolo di una polmonite “Da allora sono un po’ migliorato ma i sintomi non mi sono ancora passati del tutto.” Positivi al coronavirus sono risultati anche la compagna del Questore, il figlio più piccolo e la figlia della compagna che vive con loro. Dal primo momento Cirielli aveva dichiarato che la più grande sconfitta era proprio vedere suo figlio, di appena 40 giorni, star male.

“Chi deve uscire deve lavarsi le mani, non deve toccarsi la bocca, usare la mascherine e soprattutto rispettare le quarantene. Solo così possiamo arginare la malattia e fare in modo che possa scomparire.” Conclude l'onorevole Cirielli.