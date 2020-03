Covid-19: aumentano a 158 i casi nel Salernitano Esaminati al Ruggi altri 40 tamponi, solo 5 sono risultati positivi

Su 548 tamponi effettuati oggi in tutta la Campania, 88 sono risultati positivi al Covid-19. Dieci in più rispetto alla giornata di ieri. E' quanto emerso dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da corovanivurs.

Nel pomeriggio sono stati analizzati presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona 40 tamponi di cui 5 risultati positivi, portando a 158 i casi complettivi in Provincia di Salerno. Tra i positivi registrati nella giornata di oggi ci sono due persone a Baronissi, una persona a Salerno, una a Teggiano e un'altra a Polla e Nocera Inferiore.

Tragica la notizia di un primo deceduto a Buccino, in Provincia di Salerno. Un uomo è stato ricoverato in mattinata presso l'ospedale di Eboli, dove è deceduto. A seguito di diversi esami è risultato positivo al tampone. Con quest'ultimo decesso, sono 5 le persone venute a mancare nel Salernitano.